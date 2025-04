Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag mit KursVerlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie notierte im CDNX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 1,88 CAD.

Um 15:50 Uhr fiel die Standard Lithium-Aktie. Im CDNX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 1,88 CAD ab. Das Tagestief markierte die Standard Lithium-Aktie bei 1,80 CAD. Zum CDNX-Handelsstart notierte das Papier bei 1,80 CAD. Zuletzt wurden via CDNX 3.517 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2024 auf bis zu 3,67 CAD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 95,21 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,45 CAD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 29,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Standard Lithium ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,06 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 0,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,156 CAD je Standard Lithium-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran