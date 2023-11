Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Mittwochnachmittag in Grün

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 2,65 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Standard Lithium-Papiere um 16:02 Uhr 2,8 Prozent. In der Spitze legte die Standard Lithium-Aktie bis auf 2,65 EUR zu. Bei 2,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 83.224 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 15.11.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,69 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 77,29 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,99 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Lithium am 10.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 CAD erwirtschaftet worden.

Standard Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.03.2024 vorlegen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,127 CAD je Aktie in den Standard Lithium-Büchern.

