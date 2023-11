Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Mittwochvormittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Standard Lithium. Zuletzt konnte die Aktie von Standard Lithium zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 3,7 Prozent auf 2,80 USD.

Um 22:15 Uhr konnte die Aktie von Standard Lithium zulegen und verteuerte sich in der AMEX-Sitzung um 3,7 Prozent auf 2,80 USD. In der Spitze gewann die Standard Lithium-Aktie bis auf 2,83 USD. Die AMEX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,83 USD. Zuletzt wechselten 52.480 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,96 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 77,14 Prozent Luft nach oben. Am 06.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Standard Lithium-Aktie liegt somit 22,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Lithium am 10.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Standard Lithium am 01.03.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,127 CAD je Standard Lithium-Aktie.

