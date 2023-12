Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Mittag mit Kursfeuerwerk

So entwickelt sich Standard Lithium

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Standard Lithium. Zuletzt ging es für das Standard Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 7,7 Prozent auf 1,87 EUR.

Um 12:02 Uhr wies die Standard Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 7,7 Prozent auf 1,87 EUR nach oben. Bei 1,96 EUR erreichte die Standard Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 1,78 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 331.372 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 4,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 143,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 1,49 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Der derzeitige Kurs der Standard Lithium-Aktie liegt somit 25,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.11.2023 hat Standard Lithium in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.03.2024 veröffentlicht.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Standard Lithium 2024 einen Verlust in Höhe von -0,127 CAD ausweisen wird.

