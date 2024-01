Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag auf Verkaufszetteln der Anleger

Kurs der Standard Lithium

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Zuletzt ging es für die Standard Lithium-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 5,6 Prozent auf 1,33 EUR.

Der Standard Lithium-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:04 Uhr verlor das Papier 5,6 Prozent auf 1,33 EUR. In der Spitze fiel die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,33 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,40 EUR. Zuletzt wechselten 128.529 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gewinne von 243,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Lithium am 10.11.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,08 CAD erwirtschaftet worden.

Die Standard Lithium-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.03.2024 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,115 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

