Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Freitagmittag kaum bewegt

Die Aktie von Standard Lithium zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 1,24 EUR zeigte sich die Standard Lithium-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Standard Lithium-Aktie kam im Tradegate-Handel um 12:02 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 1,24 EUR. Die Standard Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,25 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,23 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,23 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 34.025 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,44 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 258,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,02 EUR am 19.01.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Lithium-Aktie 17,80 Prozent sinken.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Lithium am 08.02.2024. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Die Standard Lithium-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.05.2024 erwartet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,165 CAD je Aktie in den Standard Lithium-Büchern.

