Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Standard Lithium im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 1,2 Prozent auf 1,22 EUR.

Die Standard Lithium-Aktie wies um 16:04 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 1,22 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,21 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,23 EUR. Bisher wurden heute 147.762 Standard Lithium-Aktien gehandelt.

Am 16.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 263,52 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,02 EUR. Dieser Wert wurde am 19.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.02.2024 hat Standard Lithium die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Standard Lithium am 29.05.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Standard Lithium im Jahr 2024 -0,165 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran