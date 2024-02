Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium tendiert am Vormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Standard Lithium-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,6 Prozent auf 1,33 USD.

Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 22:15 Uhr um 3,6 Prozent auf 1,33 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Standard Lithium-Aktie bisher bei 1,31 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,40 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.336 Standard Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.07.2023 bei 4,83 USD. 263,16 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,12 USD. Der derzeitige Kurs der Standard Lithium-Aktie liegt somit 18,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 08.02.2024 lud Standard Lithium zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen.

Am 29.05.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,165 CAD je Standard Lithium-Aktie.

