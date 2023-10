Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Standard Lithium-Kurs

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Standard Lithium legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 3,7 Prozent auf 3,09 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 3,09 USD zu. Bei 3,13 USD erreichte die Standard Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 2,98 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Lithium-Aktien beläuft sich auf 76.388 Stück.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,96 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 60,52 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,29 USD. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Lithium-Aktie 25,89 Prozent sinken.

Am 22.09.2023 hat Standard Lithium in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Standard Lithium am 10.11.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 08.11.2024.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Standard Lithium 2024 einen Verlust in Höhe von -0,130 CAD ausweisen wird.

