Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium präsentiert sich am Vormittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Das Papier von Standard Lithium legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 4,5 Prozent auf 3,23 USD.

Werte in diesem Artikel

Um 22:15 Uhr sprang die Standard Lithium-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 4,5 Prozent auf 3,23 USD zu. Die Standard Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 3,32 USD an. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 3,04 USD. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 97.668 Standard Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 4,96 USD markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 53,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,29 USD. Dieser Wert wurde am 06.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 29,10 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 22.09.2023 äußerte sich Standard Lithium zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Standard Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 10.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Lithium einen Verlust von -0,130 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran