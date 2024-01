Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Donnerstagnachmittag mit kräftigen Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 7,5 Prozent auf 1,19 EUR ab.

Das Papier von Standard Lithium gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:06 Uhr ging es um 7,5 Prozent auf 1,19 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,16 EUR ein. Mit einem Wert von 1,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Lithium-Aktien beläuft sich auf 336.318 Stück.

Bei 4,57 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 285,24 Prozent hinzugewinnen. Am 18.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,16 EUR ab. Abschläge von 1,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Standard Lithium ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 CAD je Aktie erzielt worden.

Voraussichtlich am 01.03.2024 dürfte Standard Lithium Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Standard Lithium-Verlust in Höhe von -0,115 CAD je Aktie aus.

