Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verzeichnet am Donnerstagvormittag herbe Einbußen

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie notierte zuletzt im AMEX-Handel in Rot und verlor 5,6 Prozent auf 1,36 USD.

Die Standard Lithium-Aktie musste um 22:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 5,6 Prozent auf 1,36 USD abwärts. In der Spitze fiel die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,33 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,42 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 107.531 Standard Lithium-Aktien.

Bei einem Wert von 4,96 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Gewinne von 264,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 1,33 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2024). Abschläge von 2,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Standard Lithium ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium -0,08 CAD je Aktie generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,115 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

