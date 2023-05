Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Donnerstagnachmittag im Plus

Die Aktie notierte um 15:45 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 3,40 EUR zu. Kurzfristig markierte die Standard Lithium-Aktie bei 3,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 3,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 61.417 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 6,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,48 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,61 EUR. Dieser Wert wurde am 02.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 11.05.2023 legte Standard Lithium die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 31.10.2023 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.11.2024.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,100 CAD je Aktie in den Standard Lithium-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com