Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Mittag nahe Nulllinie

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Standard Lithium. Mit einem Kurs von 3,32 EUR zeigte sich die Standard Lithium-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 3,32 EUR bewegte sich die Standard Lithium-Aktie um 11:55 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Wert des Tages markierte die Standard Lithium-Aktie bei 3,36 EUR. In der Spitze fiel die Standard Lithium-Aktie bis auf 3,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.878 Standard Lithium-Aktien.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 6,42 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 48,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.01.2023 bei 2,61 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Lithium-Aktie 27,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.05.2023 lud Standard Lithium zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte Standard Lithium Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 08.11.2024.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,110 CAD je Standard Lithium-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran