Standard Lithium Aktie News: Anleger greifen bei Standard Lithium am Montagnachmittag zu

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Lithium nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 3,04 EUR.

Um 16:04 Uhr wies die Standard Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,04 EUR nach oben. Der Kurs der Standard Lithium-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,26 EUR zu. Bei 3,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 201.809 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 5,27 EUR markierte der Titel am 17.09.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 73,47 Prozent Luft nach oben. Am 02.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,61 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Standard Lithium-Aktie ist somit 14,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 11.05.2023 hat Standard Lithium die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Standard Lithium am 31.10.2023 vorlegen. Am 08.11.2024 wird Standard Lithium schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,120 CAD je Standard Lithium-Aktie belaufen.

