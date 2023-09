Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Montagvormittag nahezu unbewegt

Standard Lithium im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Standard Lithium-Aktie. Der Anteilsschein notierte via AMEX bei 3,26 USD.

Die Standard Lithium-Aktie zeigte sich um 22:15 Uhr im AMEX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,26 USD an der Tafel. Die Standard Lithium-Aktie legte bis auf 3,32 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Standard Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,23 USD nach. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 3,24 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Lithium-Aktien beläuft sich auf 268.144 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,36 USD erreichte der Titel am 16.09.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie. Bei 2,84 USD erreichte der Anteilsschein am 05.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,88 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Standard Lithium gewährte am 11.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Standard Lithium am 31.10.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 08.11.2024.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,120 CAD je Standard Lithium-Aktie belaufen.

