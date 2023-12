Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag mit Einbußen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Lithium nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 1,78 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 1,78 EUR. Der Kurs der Standard Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,77 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,84 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 72.434 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 4,57 EUR markierte der Titel am 03.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Lithium-Aktie somit 60,98 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 13.12.2023 auf bis zu 1,49 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,43 Prozent.

Standard Lithium gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Standard Lithium ein Ergebnis je Aktie von -0,08 CAD vermeldet.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,127 CAD je Standard Lithium-Aktie.

