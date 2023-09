Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verbilligt sich am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Lithium nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 3,22 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die Standard Lithium-Aktie in der AMEX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 3,22 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Standard Lithium-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 3,20 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,28 USD. Zuletzt wurden via AMEX 64.657 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.09.2022 bei 5,31 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,91 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,84 USD. Dieser Wert wurde am 05.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Standard Lithium am 11.05.2023 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der Standard Lithium-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 CAD je Standard Lithium-Aktie.

