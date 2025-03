Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Kurs der Standard Lithium

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Standard Lithium-Aktie Gewinne aus. In der CDNX-Sitzung ging es für das Papier um 3,2 Prozent auf 1,91 CAD nach oben.

Die Standard Lithium-Aktie stand in der CDNX-Sitzung um 15:51 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 1,91 CAD. In der Spitze legte die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,93 CAD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,86 CAD. Zuletzt wechselten via CDNX 95.895 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 3,67 CAD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 92,15 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 1,45 CAD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Standard Lithium gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,04 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,06 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Standard Lithium mit einem Umsatz von insgesamt 0,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,161 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran