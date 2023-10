Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Freitagnachmittag verlustreich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Standard Lithium-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 4,0 Prozent auf 2,65 EUR ab.

Die Standard Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:59 Uhr mit Abschlägen von 4,0 Prozent bei 2,65 EUR. In der Spitze fiel die Standard Lithium-Aktie bis auf 2,57 EUR. Bei 2,76 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt wechselten via Tradegate 108.915 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,75 EUR) erklomm das Papier am 14.11.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Lithium-Aktie 78,92 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2023 (1,99 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 22.09.2023 hat Standard Lithium in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt.

Am 10.11.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Standard Lithium veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.11.2024.

In der Standard Lithium-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,130 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

