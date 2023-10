Standard Lithium Aktie News: Investoren fliehen am Vormittag aus Standard Lithium

So entwickelt sich Standard Lithium

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Zuletzt ging es für die Standard Lithium-Aktie nach unten. Im AMEX-Handel fiel das Papier um 9,3 Prozent auf 2,93 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Lithium nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 9,3 Prozent auf 2,93 USD. Die Standard Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,90 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,12 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 77.139 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 4,96 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Lithium-Aktie somit 40,93 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 2,29 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,84 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie.

Standard Lithium veröffentlichte am 22.09.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 10.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 08.11.2024 dürfte Standard Lithium die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,130 CAD je Standard Lithium-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran