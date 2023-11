Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium gewinnt am Vormittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Standard Lithium-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 2,55 USD.

Die Standard Lithium-Aktie notierte im AMEX-Handel um 22:15 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 2,55 USD. Bei 2,56 USD markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,55 USD startete der Titel in den AMEX-Handelstag. Zuletzt wechselten via AMEX 73.086 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,96 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Standard Lithium-Aktie ist somit 94,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,29 USD am 06.10.2023. Mit einem Kursverlust von 10,20 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Lithium am 10.11.2023 vor. Standard Lithium hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 CAD je Aktie gewesen.

Die Standard Lithium-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.03.2024 erwartet.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,127 CAD je Standard Lithium-Aktie belaufen.

