Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag schwächer

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 3,1 Prozent auf 1,23 USD ab.

Der Standard Lithium-Aktie ging im AMEX-Handel die Puste aus. Um 22:15 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 1,23 USD. Die Standard Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,21 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 1,30 USD. Zuletzt wurden via AMEX 162.655 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Bei 4,83 USD erreichte der Titel am 13.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 292,68 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 1,12 USD erreichte der Anteilsschein am 20.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,94 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Lithium am 08.02.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Standard Lithium am 29.05.2024 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,187 CAD je Aktie in den Standard Lithium-Büchern.

