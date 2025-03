Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium büßt am Nachmittag ein

Standard Lithium im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im CDNX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 1,84 CAD abwärts.

Die Standard Lithium-Aktie wies um 15:42 Uhr Verluste aus. Im CDNX-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 1,84 CAD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,84 CAD. Die CDNX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,89 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 3.483 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 3,67 CAD an. Mit einem Zuwachs von 99,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,45 CAD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Verlust von 21,20 Prozent wieder erreichen.

Standard Lithium veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,06 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 0,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Lithium einen Verlust von -0,161 CAD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

