Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Standard Lithium

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie musste zuletzt im AMEX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 3,11 USD.

Um 22:15 Uhr rutschte die Standard Lithium-Aktie in der AMEX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 3,11 USD ab. Die Standard Lithium-Aktie sank bis auf 3,11 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 33.852 Standard Lithium-Aktien.

Am 21.09.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,14 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Lithium-Aktie 65,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.01.2023 bei 2,84 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 8,68 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Standard Lithium veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Standard Lithium im Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,120 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran