Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag im Minusbereich

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Standard Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 3,1 Prozent auf 2,27 EUR ab.

Die Standard Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:06 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 2,27 EUR. Bei 2,27 EUR markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 2,38 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 82.600 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,57 EUR an. 101,28 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,99 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,33 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Lithium am 10.11.2023. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2024 erfolgen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,127 CAD je Standard Lithium-Aktie.

