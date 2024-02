Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag in Rot

Standard Lithium im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Standard Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 1,6 Prozent auf 1,21 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Lithium nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 1,6 Prozent auf 1,21 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,25 USD. Bisher wurden heute 62.011 Standard Lithium-Aktien gehandelt.

Bei 4,83 USD erreichte der Titel am 13.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 299,17 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.01.2024 auf bis zu 1,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 08.02.2024 hat Standard Lithium die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.05.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Standard Lithium-Verlust in Höhe von -0,187 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran