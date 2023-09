Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium springt am Freitagnachmittag an

Standard Lithium im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Standard Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 7,5 Prozent auf 2,89 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Standard Lithium-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 15:48 Uhr in Grün und gewann 7,5 Prozent auf 2,89 EUR. Bei 2,93 EUR markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,76 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 68.239 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,85 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 67,82 Prozent wieder erreichen. Am 02.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,61 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Verlust von 9,62 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Lithium am 11.05.2023. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Standard Lithium am 31.10.2023 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Standard Lithium möglicherweise am 08.11.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,120 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

