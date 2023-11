Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag verlustreich

Blick auf Standard Lithium-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 2,20 EUR nach.

Das Papier von Standard Lithium gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:04 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 2,20 EUR abwärts. Im Tief verlor die Standard Lithium-Aktie bis auf 2,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,23 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 100.318 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 4,57 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Lithium-Aktie 107,49 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2023 bei 1,99 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Standard Lithium gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.03.2024 veröffentlicht.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,127 CAD je Standard Lithium-Aktie stehen.

