Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 3,9 Prozent auf 2,45 USD ab.

Um 22:15 Uhr fiel die Standard Lithium-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 3,9 Prozent auf 2,45 USD ab. Das Tagestief markierte die Standard Lithium-Aktie bei 2,42 USD. Bei 2,53 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Lithium-Aktien beläuft sich auf 56.419 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,96 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 50,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.10.2023 bei 2,29 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,53 Prozent.

Standard Lithium gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Standard Lithium hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 CAD je Aktie gewesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.03.2024 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,127 CAD je Aktie in den Standard Lithium-Büchern.

