Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium zeigt sich am Nachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Standard Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 1,30 EUR.

Das Papier von Standard Lithium legte um 15:58 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 1,30 EUR. Die Standard Lithium-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 1,33 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,30 EUR. Zuletzt wechselten 356.787 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 4,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 250,92 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,02 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Lithium-Aktie 28,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.11.2023 lud Standard Lithium zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.03.2024 erwartet.

2024 dürfte Standard Lithium einen Verlust von -0,115 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

