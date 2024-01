Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium zieht am Dienstagvormittag deutlich an

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Standard Lithium zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 15,8 Prozent auf 1,39 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Standard Lithium nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie um 22:15 Uhr 15,8 Prozent auf 1,39 USD. Die Standard Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,39 USD an. Bei 1,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 225.050 Standard Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,96 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 256,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Lithium-Aktie. Am 19.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,42 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Standard Lithium am 10.11.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 CAD gegenüber -0,08 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Standard Lithium am 01.03.2024 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,115 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

