Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Mittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 1,10 EUR.

Um 12:02 Uhr wies die Standard Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 1,10 EUR nach oben. Die Standard Lithium-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,12 EUR an. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 1,12 EUR. Von der Standard Lithium-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.734 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 294,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Standard Lithium-Aktie. Am 19.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Standard Lithium-Aktie 8,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Standard Lithium am 08.02.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden.

Standard Lithium wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.05.2024 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Standard Lithium im Jahr 2024 -0,187 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

