Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Standard Lithium-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 1,14 USD ab.

Die Standard Lithium-Aktie musste um 15:52 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 1,14 USD. Der Kurs der Standard Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 1,12 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,22 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Lithium-Aktien beläuft sich auf 130.784 Stück.

Am 13.07.2023 markierte das Papier bei 4,83 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Lithium-Aktie somit 76,50 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,12 USD am 20.01.2024. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 1,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Standard Lithium ließ sich am 08.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Standard Lithium am 29.05.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,187 CAD je Standard Lithium-Aktie.

