Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Standard Lithium im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Standard Lithium-Aktie nach unten. Im CDNX-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 1,94 CAD.

Die Standard Lithium-Aktie notierte um 15:48 Uhr im CDNX-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 1,94 CAD. Bei 1,94 CAD markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,00 CAD. Im heutigen Handel wurden bisher 74.346 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,67 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 89,18 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,45 CAD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 25,26 Prozent Luft nach unten.

Am 12.11.2024 legte Standard Lithium die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Standard Lithium hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,06 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Standard Lithium hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 0,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Am 08.05.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,158 CAD je Standard Lithium-Aktie belaufen.

