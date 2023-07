Standard Lithium Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Standard Lithium

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 4,01 EUR.

Um 11:53 Uhr rutschte die Standard Lithium-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,01 EUR ab. Die Standard Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,01 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,05 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.872 Standard Lithium-Aktien.

Am 12.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,45 EUR. 60,77 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 02.01.2023 auf bis zu 2,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 34,90 Prozent Luft nach unten.

Standard Lithium ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,07 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Standard Lithium am 31.10.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.11.2024.

2023 dürfte Standard Lithium einen Verlust von -0,100 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran