Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 3,47 EUR.

Die Standard Lithium-Aktie gab im Tradegate-Handel um 11:37 Uhr um 1,0 Prozent auf 3,47 EUR nach. Der Kurs der Standard Lithium-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 3,42 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,52 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.935 Standard Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 6,21 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Standard Lithium-Aktie 79,01 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,61 EUR. Dieser Wert wurde am 02.01.2023 erreicht. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 32,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Standard Lithium am 11.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt.

Standard Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 08.11.2024 dürfte Standard Lithium die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Standard Lithium-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,110 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

