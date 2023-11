Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Mittag leichter

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 2,11 EUR abwärts.

Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr um 1,3 Prozent auf 2,11 EUR ab. Bei 2,06 EUR markierte die Standard Lithium-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,14 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 72.629 Standard Lithium-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 4,57 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 116,54 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,99 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2023 erreicht. Abschläge von 5,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 10.11.2023 äußerte sich Standard Lithium zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Standard Lithium wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 01.03.2024 vorlegen.

Laut Analysten dürfte Standard Lithium im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,127 CAD einfahren.

