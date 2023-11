Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Freitagnachmittag leichter

Kursverlauf

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Standard Lithium befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,4 Prozent auf 2,09 EUR ab.

Das Papier von Standard Lithium gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:03 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 2,09 EUR abwärts. Die Standard Lithium-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 2,06 EUR ab. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 2,14 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 134.005 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 4,57 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Standard Lithium-Aktie somit 54,34 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,99 EUR. Dieser Wert wurde am 18.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Verlust von 4,60 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Standard Lithium am 10.11.2023. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Standard Lithium am 01.03.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,127 CAD je Standard Lithium-Aktie stehen.

