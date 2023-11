Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Freitagvormittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Standard Lithium zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Standard Lithium-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 2,15 EUR.

Um 08:18 Uhr stieg die Standard Lithium-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 2,15 EUR. Kurzfristig markierte die Standard Lithium-Aktie bei 2,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Lithium-Aktien beläuft sich auf 9.880 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 4,57 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Standard Lithium-Aktie damit 52,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 1,99 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2023). Der derzeitige Kurs der Standard Lithium-Aktie liegt somit 8,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Standard Lithium am 10.11.2023 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Standard Lithium am 01.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Standard Lithium einen Verlust von -0,127 CAD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

