Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium präsentiert sich am Mittag stärker

25.12.23 12:04 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 1,92 EUR.

Um 21:40 Uhr wies die Standard Lithium-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 1,92 EUR nach oben. Bei 1,97 EUR erreichte die Standard Lithium-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 1,90 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 163.431 Standard Lithium-Aktien den Besitzer. Bei 4,57 EUR erreichte der Titel am 03.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 138,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Lithium-Aktie. Am 13.12.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,49 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 22,36 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Standard Lithium gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Standard Lithium am 01.03.2024 präsentieren. Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,120 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran

