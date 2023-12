Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium steigt am Vormittag

So bewegt sich Standard Lithium

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 1,92 EUR.

Um 21:40 Uhr konnte die Aktie von Standard Lithium zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,1 Prozent auf 1,92 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Standard Lithium-Aktie bisher bei 1,97 EUR. Bei 1,90 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden via Tradegate 163.431 Standard Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 4,57 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 138,09 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,49 EUR. Dieser Wert wurde am 13.12.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,36 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Standard Lithium gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Standard Lithium hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,16 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,08 CAD je Aktie gewesen.

Standard Lithium dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Standard Lithium im Jahr 2024 -0,120 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran