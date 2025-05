Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Standard Lithium-Kurs

Die Aktie von Standard Lithium zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Standard Lithium-Aktie zuletzt im CDNX-Handel bei 2,42 CAD.

Im CDNX-Handel kam die Standard Lithium-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 2,42 CAD. Die Standard Lithium-Aktie legte bis auf 2,42 CAD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die Standard Lithium-Aktie bis auf 2,38 CAD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,38 CAD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.826 Standard Lithium-Aktien.

Am 31.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,67 CAD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,65 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,50 CAD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Standard Lithium-Aktie 38,02 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Standard Lithium am 09.05.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,06 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

2025 dürfte Standard Lithium einen Verlust von -0,153 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

