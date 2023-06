Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium verliert am Mittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 3,97 EUR.

Das Papier von Standard Lithium gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 12:02 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 3,97 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Standard Lithium-Aktie bis auf 3,95 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,03 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 23.433 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,45 EUR) erklomm das Papier am 12.08.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Standard Lithium-Aktie derzeit noch 62,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,61 EUR. Dieser Wert wurde am 02.01.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Standard Lithium ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Standard Lithium rechnen Experten am 08.11.2024.

In der Bilanz 2023 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,100 CAD je Standard Lithium-Aktie stehen.

