Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie zeigte sich zuletzt im CDNX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 1,90 CAD an der Tafel.

Die Standard Lithium-Aktie wies um 15:39 Uhr kaum Veränderungen aus. Im CDNX-Handel notierte das Papier bei 1,90 CAD. In der Spitze legte die Standard Lithium-Aktie bis auf 1,90 CAD zu. Die Abwärtsbewegung der Standard Lithium-Aktie ging bis auf 1,88 CAD. Bei 1,88 CAD startete der Titel in den CDNX-Handelstag. Bisher wurden via CDNX 5.090 Standard Lithium-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 3,67 CAD. 93,16 Prozent Plus fehlen der Standard Lithium-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,45 CAD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 23,68 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 12.11.2024 legte Standard Lithium die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,06 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Standard Lithium mit einem Umsatz von insgesamt 0,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Standard Lithium Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Analysten gehen davon aus, dass Standard Lithium 2025 einen Verlust in Höhe von -0,158 CAD je Aktie ausweisen dürften.

