Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Standard Lithium-Aktie. Im AMEX-Handel rutschte das Papier um 2,9 Prozent auf 4,30 USD ab.

Das Papier von Standard Lithium befand sich um 22:15 Uhr im Sinkflug und gab im AMEX-Handel 2,9 Prozent auf 4,30 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Standard Lithium-Aktie ging bis auf 4,30 USD. Mit einem Wert von 4,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Standard Lithium-Aktien beläuft sich auf 53.326 Stück.

Am 12.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,73 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 56,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Standard Lithium-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,84 USD. Dieser Wert wurde am 05.01.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 33,95 Prozent würde die Standard Lithium-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Standard Lithium ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,04 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Standard Lithium-Anleger Experten zufolge am 08.11.2024 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,100 CAD je Standard Lithium-Aktie in den Büchern stehen.

