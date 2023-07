Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Standard Lithium-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Standard Lithium. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 4,44 USD zu.

Im AMEX-Handel gewannen die Standard Lithium-Papiere um 22:15 Uhr 1,8 Prozent. In der Spitze gewann die Standard Lithium-Aktie bis auf 4,55 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,36 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 39.899 Standard Lithium-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.08.2022 auf bis zu 6,73 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,58 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 2,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2023). Der derzeitige Kurs der Standard Lithium-Aktie liegt somit 56,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt.

Standard Lithium wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Standard Lithium möglicherweise am 08.11.2024 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,100 CAD je Standard Lithium-Aktie.

Redaktion finanzen.net

