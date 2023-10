Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Nachmittag behauptet

Standard Lithium im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Standard Lithium. Die Standard Lithium-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 2,60 EUR.

Anleger zeigten sich um 16:05 Uhr bei der Standard Lithium-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 2,60 EUR. Die Standard Lithium-Aktie legte bis auf 2,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Standard Lithium-Aktie sank bis auf 2,60 EUR. Bei 2,66 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 36.736 Standard Lithium-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,75 EUR) erklomm das Papier am 14.11.2022. Gewinne von 82,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 18.10.2023 Kursverluste bis auf 1,99 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,52 Prozent könnte die Standard Lithium-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Standard Lithium ließ sich am 22.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Standard Lithium am 10.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2024 erwartet.

In der Standard Lithium-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,130 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

