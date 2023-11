Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Standard Lithium gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Standard Lithium-Aktie rutschte in der AMEX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 2,29 USD ab.

Die Standard Lithium-Aktie musste um 19:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im AMEX-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 2,29 USD abwärts. Die Standard Lithium-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,28 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,30 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 33.726 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,96 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Kursplus von 116,59 Prozent wieder erreichen. Bei 2,28 USD fiel das Papier am 24.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Standard Lithium gewährte am 10.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Standard Lithium -0,08 CAD je Aktie generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Standard Lithium am 01.03.2024 präsentieren.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,127 CAD je Standard Lithium-Aktie stehen.

