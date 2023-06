Standard Lithium Aktie News: Standard Lithium am Mittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Standard Lithium

Die Aktie von Standard Lithium zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Standard Lithium-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,89 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Standard Lithium konnte um 11:07 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 3,89 EUR. Die Standard Lithium-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,94 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,89 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 4.144 Standard Lithium-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 65,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,61 EUR am 02.01.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Standard Lithium-Aktie mit einem Verlust von 32,85 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Standard Lithium am 11.05.2023 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Standard Lithium ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,07 CAD in den Büchern gestanden.

Standard Lithium wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. Standard Lithium dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Standard Lithium-Verlust in Höhe von -0,100 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Standard Lithium-Aktie

Standard Lithium-Aktie: Standard Lithium in aller Munde - eine Konzerngeschichte

Hot Stocks heute: NFP - Non-Farm Payrolls und Lithium-Star AMG

LANXESS-Aktie büßt ein: LANXESS kommt bei Lithium-Projekt in den USA voran